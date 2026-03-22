В матче 29-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде выиграла у «Севильи» со счетом 2:0.
На 38-й минуте Уго Дуро смог поразить ворота хозяев и открыл счет, а на 45+5-й минуте Ларжи Рамазани удвоил преимущество гостей и установил окончательный результат.
Результат матча
0:1 Уго Дуро 38' 0:2 Ларджи Рамазани 45+5'
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Сесар Аспиликуэта (Акор Адамс 37'), Кике Салас, Габриэль Суасо, Хуанлу Санчес (Хосе Анхель Кармона 46'), Неманья Гудель, Люсьен Агум (Батиста Менди 46'), Джибриль Соу (Андрес Кастрин 73'), Рубен Варгас (Oso 71'), Ниль Мопе, Алексис Санчес (Исаак Ромеро 46')
Валенсия: Столе Димитриевски, Андре Алмейда (Диего Лопес 80'), Хосе Луис Гайя (Хесус Васкес Алькальде 26'), Эрай Джёмерт, Сесар Таррега, Унай Нуньес, Родригес Гидо, Уго Дуро (Садик Умар 67'), Ларджи Рамазани (Лукас Бельтран 66'), Луис Риоха, Хави Герра
Жёлтые карточки: Люсьен Агум 28' — Лукас Бельтран 74'
«Валенсия» с 35 баллами занимает 11-е место в турнирной таблице Примеры, «Севилья» с 31 очком осталась 15-й.