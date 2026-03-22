В матче 29-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде выиграла у «Севильи» со счетом 2:0.

На 38-й минуте Уго Дуро смог поразить ворота хозяев и открыл счет, а на 45+5-й минуте Ларжи Рамазани удвоил преимущество гостей и установил окончательный результат.

Результат матча

Севилья Севилья 0:2 Валенсия Валенсия

0:1 Уго Дуро 38' 0:2 Ларджи Рамазани 45+5'

Севилья: Одиссеас Влаходимос, Сесар Аспиликуэта ( Акор Адамс 37' ), Кике Салас, Габриэль Суасо, Хуанлу Санчес ( Хосе Анхель Кармона 46' ), Неманья Гудель, Люсьен Агум ( Батиста Менди 46' ), Джибриль Соу ( Андрес Кастрин 73' ), Рубен Варгас ( Oso 71' ), Ниль Мопе, Алексис Санчес ( Исаак Ромеро 46' )

Валенсия: Столе Димитриевски, Андре Алмейда ( Диего Лопес 80' ), Хосе Луис Гайя ( Хесус Васкес Алькальде 26' ), Эрай Джёмерт, Сесар Таррега, Унай Нуньес, Родригес Гидо, Уго Дуро ( Садик Умар 67' ), Ларджи Рамазани ( Лукас Бельтран 66' ), Луис Риоха, Хави Герра

Жёлтые карточки: Люсьен Агум 28' — Лукас Бельтран 74'