В матче 27-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на выезде переиграл «Ниццу» со счетом 3:0.
Забитыми мячами в этой игре отметились Нуну Мендеш с пенальти на 42-й минуте, Дезире Дуэ на 49-й минуте, Дро Фернандес на 81-й минуте и Уоррен Заир-Эмери на 85-й минуте.
Отметим, что хозяева доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Юссуфа Ндайшимие на 61-й минуте.
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел на поле все 90 минут.
Результат матча
НиццаНицца0:4ПСЖПариж
0:1 Нуну Мендеш 42' пен. 0:2 Дезире Дуэ 49' 0:3 Педро Фернандес 81' 0:4 Уоррен Заир-Эмери 85'
Ницца: Йеванн Диуф, Антуан Менди, Данте (Али Абди 71'), Абдулай Джума Бах, Жонатан Клосс, Мельвен Бар, Морган Сансон, Хишем Будауи, Юссуф Ндайишимие, Элье Ваи (Kevin Carlos 72'), Софьян Диоп (Kail Boudache 65')
ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуну Мендеш (Педро Фернандес 76'), Лукас Эрнандес, Вильян Пачо, Илья Забарный, Хвича Кварацхелия (Гонсалу Рамуш 76'), Дезире Дуэ (Ибраим Мбайе 76'), Сенни Меюлю (Лукас Бералдо 43'), Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Ли Кан Ин (Усман Дембеле 64')
Жёлтая карточка: Сенни Меюлю 16' (ПСЖ)
Красная карточка: Юссуф Ндайишимие 61' (Ницца)
Благодаря победе «ПСЖ» смог набрать 60 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Ницца» с 27 баллами идет 15-й.