В матче 27-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на выезде переиграл «Ниццу» со счетом 3:0.

Дезире Дуэ globallookpress.com

Забитыми мячами в этой игре отметились Нуну Мендеш с пенальти на 42-й минуте, Дезире Дуэ на 49-й минуте, Дро Фернандес на 81-й минуте и Уоррен Заир-Эмери на 85-й минуте.

Отметим, что хозяева доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Юссуфа Ндайшимие на 61-й минуте.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел на поле все 90 минут.

Результат матча Ницца Ницца 0:4 ПСЖ Париж 0:1 Нуну Мендеш 42' пен. 0:2 Дезире Дуэ 49' 0:3 Педро Фернандес 81' 0:4 Уоррен Заир-Эмери 85' Ницца: Йеванн Диуф, Антуан Менди, Данте ( Али Абди 71' ), Абдулай Джума Бах, Жонатан Клосс, Мельвен Бар, Морган Сансон, Хишем Будауи, Юссуф Ндайишимие, Элье Ваи ( Kevin Carlos 72' ), Софьян Диоп ( Kail Boudache 65' ) ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуну Мендеш ( Педро Фернандес 76' ), Лукас Эрнандес, Вильян Пачо, Илья Забарный, Хвича Кварацхелия ( Гонсалу Рамуш 76' ), Дезире Дуэ ( Ибраим Мбайе 76' ), Сенни Меюлю ( Лукас Бералдо 43' ), Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Ли Кан Ин ( Усман Дембеле 64' ) Жёлтая карточка: Сенни Меюлю 16' (ПСЖ) Красная карточка: Юссуф Ндайишимие 61' (Ницца)

Статистика матча 1 Удары в створ 9 3 Удары мимо 4 26 Владение мячом 74 2 Угловые удары 5 5 Офсайды 4 11 Фолы 5

Благодаря победе «ПСЖ» смог набрать 60 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Ницца» с 27 баллами идет 15-й.