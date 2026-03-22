Экс‑капитан сборной России Александр Мостовой считает форварда «Краснодара» Джона Кордобу если не сильнейшим, то одним из лучших игроков РПЛ.

«Я об этом уже давно говорил: и год назад, и два года назад. Кордоба — один из лучших в чемпионате России. Он в том году был лучшим игроком. Поэтому и в этом году будет претендовать на это. Это нормально», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Благодаря четырём забитым мячам в ворота «Пари НН» в 22‑м туре российской Премьер‑лиги Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата с 13 голами.