Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог матча против «Арсенала» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

«Что я могу сказать?  Выиграть трофей — это важно.  Это особенное событие, потому что последние две недели были тяжелыми.  В первые 15 минут они душили нас, мы не могли вздохнуть.  Потом мы выиграли несколько подборов и начали играть.  Я очень рад, потому что Микель Артета создал практически непобедимую команду.  Пятый Кубок лиги за 10 лет — неплохо.  Выигрывать трофеи каждый раз кажется сложнее, чем в предыдущий.  Это действительно трудно по многим причинам.

Когда вы начинаете побеждать, с молодой командой, вы можете продолжать в том же духе.  Мне нужно знать игроков.  Нужно знать, как они ведут себя в определенные моменты.  В современном футболе любой соперник конкурентоспособен.  Думаю, мы учимся на будущее, надеюсь, в следующем сезоне сможем выступить лучше.  Мы все еще не такая команда, как "Арсенал" или мы сами в прошлом.  Мы всегда находили способы завоевывать трофеи», — цитирует Гвардиолу ВВС.

Таким образом, «Манчестер Сити» выиграл свой девятый Кубок английской лиги, а «Арсенал» остановился в шаге от трофея.