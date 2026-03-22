Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог матча против «Арсенала» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

«Что я могу сказать? Выиграть трофей — это важно. Это особенное событие, потому что последние две недели были тяжелыми. В первые 15 минут они душили нас, мы не могли вздохнуть. Потом мы выиграли несколько подборов и начали играть. Я очень рад, потому что Микель Артета создал практически непобедимую команду. Пятый Кубок лиги за 10 лет — неплохо. Выигрывать трофеи каждый раз кажется сложнее, чем в предыдущий. Это действительно трудно по многим причинам.

Когда вы начинаете побеждать, с молодой командой, вы можете продолжать в том же духе. Мне нужно знать игроков. Нужно знать, как они ведут себя в определенные моменты. В современном футболе любой соперник конкурентоспособен. Думаю, мы учимся на будущее, надеюсь, в следующем сезоне сможем выступить лучше. Мы все еще не такая команда, как "Арсенал" или мы сами в прошлом. Мы всегда находили способы завоевывать трофеи», — цитирует Гвардиолу ВВС.

Таким образом, «Манчестер Сити» выиграл свой девятый Кубок английской лиги, а «Арсенал» остановился в шаге от трофея.