В 30‑м туре итальянской Серии А «Комо» очень легко разгромил «Пизу» со счётом 5:0.
В составе команды Сеска Фабрегаса голы забивали Ассане Диао (7-я), Анастасиос Дувикас (29-я), Мартин Батурина (48-я), Нико Пас (75-я) и Максимо Перроне (81-я).
Результат матча
КомоКомо5:0ПизаПиза
1:0 Ассане Диао 7' 2:0 Анастасиос Дувикас 29' 3:0 Мартин Батурина 48' 4:0 Нико Пас 75' 5:0 Максимо Перроне 81'
Комо: Жан Бутез, Диего Карлос (Эдоардо Гольданига 77'), Марк Кемпф, Альберто Морено, Максимо Перроне, Нико Пас, Игнасе ван дер Бремпт, Лукаш Да Кунья (Максанс Какере 58'), Ассане Диао (Николас Кюн 77'), Хесус Родригес Карабальо (Мартин Батурина 38'), Анастасиос Дувикас (Альваро Мората 59')
Пиза: Николас Андраде, Самуэле Ангори, Симоне Канестрелли (Сэмюэл Айлинг Джуниор 76'), Рауль Альбиоль, Антонио Караччоло, Маттео Трамони (Габриэле Пиччинини 76'), Мехди Лери, Эбенезер Акинсанмиро (Хенрик Мейстер 46'), Мальте Хойхольт, Стефано Морео (Филип Стоилкович 51'), Felipe Loyola (Калвин Стенгс 64')
Жёлтые карточки: Симоне Канестрелли 35' (Пиза), Самуэле Ангори 51' (Пиза)
«Комо» уже на четвёртом месте с 54 очками. «Пиза» (18) замыкает таблицу Серии А.