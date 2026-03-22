Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о победе «сине-бело-голубых» в матче 22-го тура РПЛ против московского «Динамо» (3:1).

«Зенит был хорош. Но "Динамо" могло что‑то более агрессивное предложить. Было больше предпосылок, что москвичи сыграют лучше. "Зенит" играл в комфортном для себя темпе. Очень много пространства футболисты получали.

Если "Зенит" вот так и дальше будет играть, то шансов на самом деле мало у всех. Команде надо научиться так играть всегда: уверенно, дисциплинированно, со знанием дела», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 48-ю очками в активе, отставая от «Краснодара» на 1 балл. В следующем поединке питерцы сыграют против «Крыльев Советов» 4-го апреля.