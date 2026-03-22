Защитник «Реала» Трент Александер-Арнольд не попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура Примеры против «Атлетико» из-за дисциплинарного нарушения. Об этом сообщает Marca.

Стало известно, что главный тренер «сливочных» Альваро Арбелоа решил оставить Александер-Арнольда на скамейке запасных из-за опоздания на одну из тренировок.

Наставник «Реала» посчитал санкции в отношении Трента необходимыми для поддержания порядка и дисциплины в команде.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» стартовал в 23:00 мск. После 13-и минут игрового времени счет не открыт — 0:0.