В матче 29-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле победил «Реал Сосьедад» со счетом 3:1.
На точные удары Жерара Морено, Георгия Микаутадзе и Николя Пепе в первом тайме гости ответили только голом престижа Луки Сучича во второй половине встречи.
Результат матча
ВильярреалВильярреал3:1Реал СосьедадСан-Себастьян
1:0 Херар Морено 7' 2:0 Жорж Микаутадзе 15' 3:0 Николя Пепе 23' 3:1 Лука Сучич 47'
Вильярреал: Луис Жуниор, Сантьяго Моуриньо, Пау Наварро, Ренато Вейга, Альфонсо Педраса, Сантьяго Комесанья (Даниэль Парехо 89'), Пап Гуй (Томас Парти 89'), Альберто Молейро (Тажон Бушанан 74'), Николя Пепе, Херар Морено (Альфон Гонсалес 74'), Жорж Микаутадзе (Тани Олувасейи 89')
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Jon Martin, Хон Арамбуру (Орри Оускарссон 68'), Микель Оярсабаль (Арсен Захарян 82'), Брайс Мендес (Ариц Элустондо 68'), Гонсалу Гуэдеш, Карлос Солер, Йон Горротксатеги (Лука Сучич 46'), Серхио Гомес, Игор Субельдия (Дуйе Чалета-Цар 54'), Андер Барренечеа
Жёлтые карточки: Хон Арамбуру 38' (Реал Сосьедад), Гонсалу Гуэдеш 78' (Реал Сосьедад)
«Вильярреал» набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Примеры. «Реал Сосьедад» с 38 баллами идет седьмым.