В матче 29-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле победил «Реал Сосьедад» со счетом 3:1.

На точные удары Жерара Морено, Георгия Микаутадзе и Николя Пепе в первом тайме гости ответили только голом престижа Луки Сучича во второй половине встречи.

Результат матча Вильярреал Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад Сан-Себастьян 1:0 Херар Морено 7' 2:0 Жорж Микаутадзе 15' 3:0 Николя Пепе 23' 3:1 Лука Сучич 47' Вильярреал: Луис Жуниор, Сантьяго Моуриньо, Пау Наварро, Ренато Вейга, Альфонсо Педраса, Сантьяго Комесанья ( Даниэль Парехо 89' ), Пап Гуй ( Томас Парти 89' ), Альберто Молейро ( Тажон Бушанан 74' ), Николя Пепе, Херар Морено ( Альфон Гонсалес 74' ), Жорж Микаутадзе ( Тани Олувасейи 89' ) Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Jon Martin, Хон Арамбуру ( Орри Оускарссон 68' ), Микель Оярсабаль ( Арсен Захарян 82' ), Брайс Мендес ( Ариц Элустондо 68' ), Гонсалу Гуэдеш, Карлос Солер, Йон Горротксатеги ( Лука Сучич 46' ), Серхио Гомес, Игор Субельдия ( Дуйе Чалета-Цар 54' ), Андер Барренечеа Жёлтые карточки: Хон Арамбуру 38' (Реал Сосьедад), Гонсалу Гуэдеш 78' (Реал Сосьедад)

Статистика матча 10 Удары в створ 4 8 Удары мимо 4 35 Владение мячом 65 4 Угловые удары 5 1 Офсайды 6 9 Фолы 11

«Вильярреал» набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Примеры. «Реал Сосьедад» с 38 баллами идет седьмым.