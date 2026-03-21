Наставник сборной Коста-Рики Фернандо Батиста отметил, что форвард Манфред Угальде дисквалифицирован на четыре матча национальной команды.

Манфред Угальде globallookpress.com

Нападающий не был приглашен на мартовский сбор. Коста-Рика в марте сыграет со сборными Иордании и Ирана.

«У него есть дисквалификация. В последнем матче квалификационного турнира чемпионата мира против Гондураса Угальде был удален и пропустит четыре игры. Мне очень хотелось бы видеть его в составе и познакомиться с ним поближе, но хорошо, что он сможет отбыть наказание в товарищеских матчах, чтобы со второго полугодия, когда начнется Лига наций, мы уже могли на него рассчитывать», — цитирует специалиста Futbol Centroamerica.

В нынешнем сезоне Угальде провел 26 матчей за московский клуб, забил 7 голов и сделал два ассиста.