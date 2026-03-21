Главный тренер нижегородского «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Краснодара»(0:5).

«Я не думаю, что мы выглядели плохо как команда. Просто результат отражает разницу в классе и мастерстве. Одна команда борется за чемпионство, а другая решает иные задачи. Ребята старались как могли. Но нужно признать и исключить — три гола мы, по сути, привезли сами себе. Так действовать нельзя, особенно против топ‑команд: они таких вещей не прощают. Мы понимали, что будет нелегко, поэтому ничего не случилось. Больно и обидно, но сейчас нужно готовиться к игре с Ростовом», — цитирует Шпилевского « Матч ТВ ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 49-ю очками в активе. «Пари НН» — на 13-й позиции с 20-ю баллами.