Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о крупном поражении в матче с «Балтикой» (0:4).

«Первая замена вынужденная, Волков. У нас сейчас не хватает в комплекте защитников. Плюс, не знаю, насколько удаление Заики правильное, потому что показалось, что мяч подбирал вратарь, а не играл футболист хозяев. То, что группа атаки… Это уже все‑таки концовка, хотелось вернуться в игру. Где‑то прям в этот момент случился третий гол и после него уже отыграться было невероятно сложно», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

«Балтика» набрала 42 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 9 баллами — последний.