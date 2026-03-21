В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Ланс» в родных стенах разгромил «Анже» со счетом 5:1.

На дубль Одсонна Эдуарда и голы Флориана Товена, Мамаду Сангара и Матье Удола гости ответили только точным ударом Ланроя Мачина.

Результат матча

Ланс Ланс 5:1 Анже Анже

1:0 Флорьян Товен 13' 2:0 Одсонн Эдуард 25' 3:0 Мамаду Сангаре 39' 4:0 Одсонн Эдуард 48' 4:1 Ланрой Машин 62' 5:1 Матьё Юдоль 72'

Ланс: Робин Риссер, Нидал Челик, Маланг Сарр, Матьё Юдоль, Мамаду Сангаре ( Андрия Булатович 46' ), Адриен Томассон ( Фоде Силла 81' ), Флорьян Товен ( Абдалла Сима 69' ), Флорьян Сотока ( Аллан Сент-Максимен 70' ), Одсонн Эдуард ( Райан Фофана 70' ), Ismaelo Ganiou, Сауд Абдул Хамид