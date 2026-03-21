В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Ланс» в родных стенах разгромил «Анже» со счетом 5:1.
На дубль Одсонна Эдуарда и голы Флориана Товена, Мамаду Сангара и Матье Удола гости ответили только точным ударом Ланроя Мачина.
Результат матча
ЛансЛанс5:1АнжеАнже
1:0 Флорьян Товен 13' 2:0 Одсонн Эдуард 25' 3:0 Мамаду Сангаре 39' 4:0 Одсонн Эдуард 48' 4:1 Ланрой Машин 62' 5:1 Матьё Юдоль 72'
Ланс: Робин Риссер, Нидал Челик, Маланг Сарр, Матьё Юдоль, Мамаду Сангаре (Андрия Булатович 46'), Адриен Томассон (Фоде Силла 81'), Флорьян Товен (Абдалла Сима 69'), Флорьян Сотока (Аллан Сент-Максимен 70'), Одсонн Эдуард (Райан Фофана 70'), Ismaelo Ganiou, Сауд Абдул Хамид
Анже: Умар Пона, Флоран Анен (Harouna Djibirin 71'), Жордан Лефор, Бранко ван ден Бомен (Пьеррик Капелле 81'), Харис Белькебла (Мариус Куркуль 70'), Луи Мутон (Лилиан Раолисоа 58'), Яссин Белькдим, Амин Сбай, Ланрой Машин (Dan Sinate 71'), Усман Камара, Marius Louer
«Ланс» смог набрать 59 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Лиги 1. В активе «Анже» осталось 32 балла и 12-я строчка.