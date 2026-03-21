«Байер» обыграл в гостях «Хайденхайм» в матче 27-го тура Бундеслиги — 3:3.
Гости в первом тайме забили дважды — отличились Малик Тиллман (22') и Патрик Шик (35').
Хозяева во второй половине встречи сначала отыграли один мяч благодаря точному удару Хеннеса Беренса на 56-й минуте, а на 72-й минуте Марвин Пирингер с пенальти сравнял счет. Патрик Шик оформил дубль и вновь вывел вперед «фармацевтов» на 79-й минуте. Но Пирингер на 85-й минуте вновь восстановил равновесие.
Результат матча
ХайденхаймХайденхайм-на-Бренце3:3БайерЛеверкузен
0:1 Малик Тилльман 22' 0:2 Патрик Шик 35' 1:2 Hennes Behrens 56' 2:2 Марвин Пирингер 72' пен. 2:3 Патрик Шик 79' 3:3 Марвин Пирингер 85'
Хайденхайм: Диант Рамай, Марнон Буш, Патрик Майнка, Бенедикт Гимбер (Йонас Фёренбах 46'), Лука Кербер (Марвин Пирингер 64'), Ян Шёппнер (Юлиан Нийус 46'), Никлас Дорш (Адриан Бек 83'), Эрен Динкчи, Буду Зивзивадзе, Кристиан Конте, Hennes Behrens
Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо, Джарелл Куанса, Алейш Гарсия (Эсекиэль Фернандес 82'), Эксекиэль Паласиос, Роберт Андрих (Кристиан Мишель Кофане 87'), Патрик Шик, Эрнест Поку (Мартен Терье 46'), Малик Тилльман (Тим Эрман 82'), Ибрахим Маца, Montrell Culbreath
Жёлтые карточки: Ян Шёппнер 25', Лука Кербер 64', Адриан Бек 90', Марнон Буш 90+7' — Патрик Шик 39', Алейш Гарсия 74', Ибрахим Маца 83', Джарелл Куанса 89'
«Байер» с 46 очками занимает 6-е место в Бундеслиге, «Хайденхайм» (15) — последний, 18-й в турнирной таблице.