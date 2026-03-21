«Байер» обыграл в гостях «Хайденхайм» в матче 27-го тура Бундеслиги — 3:3.

Гости в первом тайме забили дважды — отличились Малик Тиллман (22') и Патрик Шик (35').

Хозяева во второй половине встречи сначала отыграли один мяч благодаря точному удару Хеннеса Беренса на 56-й минуте, а на 72-й минуте Марвин Пирингер с пенальти сравнял счет. Патрик Шик оформил дубль и вновь вывел вперед «фармацевтов» на 79-й минуте. Но Пирингер на 85-й минуте вновь восстановил равновесие.

Результат матча Хайденхайм Хайденхайм-на-Бренце 3:3 Байер Леверкузен 0:1 Малик Тилльман 22' 0:2 Патрик Шик 35' 1:2 Hennes Behrens 56' 2:2 Марвин Пирингер 72' пен. 2:3 Патрик Шик 79' 3:3 Марвин Пирингер 85' Хайденхайм: Диант Рамай, Марнон Буш, Патрик Майнка, Бенедикт Гимбер ( Йонас Фёренбах 46' ), Лука Кербер ( Марвин Пирингер 64' ), Ян Шёппнер ( Юлиан Нийус 46' ), Никлас Дорш ( Адриан Бек 83' ), Эрен Динкчи, Буду Зивзивадзе, Кристиан Конте, Hennes Behrens Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо, Джарелл Куанса, Алейш Гарсия ( Эсекиэль Фернандес 82' ), Эксекиэль Паласиос, Роберт Андрих ( Кристиан Мишель Кофане 87' ), Патрик Шик, Эрнест Поку ( Мартен Терье 46' ), Малик Тилльман ( Тим Эрман 82' ), Ибрахим Маца, Montrell Culbreath Жёлтые карточки: Ян Шёппнер 25', Лука Кербер 64', Адриан Бек 90', Марнон Буш 90+7' — Патрик Шик 39', Алейш Гарсия 74', Ибрахим Маца 83', Джарелл Куанса 89'

Статистика матча 5 Удары в створ 5 3 Удары мимо 4 38 Владение мячом 62 2 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 11 Фолы 12

«Байер» с 46 очками занимает 6-е место в Бундеслиге, «Хайденхайм» (15) — последний, 18-й в турнирной таблице.