«Байер» увезет в Леверкузен три очка

прогноз на матч немецкой Бундеслиги, ставка за 1.90

21 марта в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Байер». Начало игры — в 17:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Хайденхайм — Байер с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: у команды из города Хайденхайм-ан-дер-Бренц крайне мало шансов на то, чтобы по итогам текущего сезона остаться в Бундеслиге.

В активе «красно-белых» в настоящий момент 14 очков и последнее место в турнирной таблице Бундеслиги.

Коллектив из одноименного города имеет очень плохую статистику забитых и пропущенных мячей — 24:58.

Последние матчи: в прошлых турах «Хайденхайм» проиграл «Айнтрахту» (0:1), «Хоффенхайму» (2:4) и «Вердеру» (0:2).

Только до этого подопечные Франка Шмидта смогли разжиться очком, сыграв вничью со «Штутгартом» (3:3).

Не сыграют: в лазарете Кристиан Контех, Леарт Пакарада, Тим Сирслебен и Леонидас Стергиу.

Состояние команды: «Хайденхайм» на целых 11 очков отстает от спасительной зоны, поэтому уже вряд ли что-то сможет противопоставить своим соперникам.

В прошлом сезоне команда удержалась в Бундеслиге, став 16-й, а в этой же кампании уже вряд ли что-то ее спасет.

«Байер»

Турнирное положение: леверкузенцы намерены побороться за место в зоне Лиги чемпионов на следующий сезон.

«Фармацевты» за 26 туров смогли набрать 45 баллов и идут только на шестом месте.

Команда из Леверкузена сумела 49 раз поразить ворота соперника и 33 раза пропустила в свои.

Последние матчи: среди недели «аптекари» покинули розыгрыш Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч «Арсеналу» (1:1, 0:2).

В чемпионате страны леверкузенский коллектив сыграл вничью с «Баварией» (1:1) и «Фрайбургом» (3:3), но выиграл у «Гамбурга» (1:0).

Не сыграют: травмированы Артур, Лоик Баде, Марк Флеккен, Элиесс Бен-Сегир и Лукас Васкес, а дисквалифицирован Эдмонд Тапсоба.

Состояние команды: сейчас «Байер» на пять очков отстает от зоны Лиги чемпионов, поэтому вся борьба еще впереди. Подопечные Каспера Юльманна теперь сосредоточатся только на Бундеслиге, чтобы решить эту задачу.

По составу «Байер» должен обходить своих соперников и быть в топ-4, но как оно будет на самом деле, посмотрим.

Статистика для ставок

«Байер» не может выиграть на протяжении 4 матчей

«Хайденхайм» не побеждает на протяжении 13 матчей

В последнем очном поединке команд «Байер» разнес «Хайденхайм» со счетом 6:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.50, а победа «Хайденхайма» — в 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.40.

Прогноз: «Байер» сильнее и ему нужна победа, поэтому он должен брать три очка.

Ставка: победа «Байера» с форой-1,5 за 2.40.

Прогноз: матчи «Байера» в последнее время не сильно результативно и этот может быть таким же.

Ставка: тотал меньше 3 за 1.95.