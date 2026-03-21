«Фулхэм» обыграл на своем поле «Бернли» в матче 31-го тура АПЛ — 3:1.

Зиан Флемминг на 60-й минуте вывел вперед «бордовых», через 7 минут Джошуа Кинг сравнял счет. Гарри Уилсон принес победу хозяевам точным ударом на 73-й минуте.

Под конец матча хозяева получили право на пенальти, а также был удален Джош Лорент. 11-метровый удар в исполнении Рауля Хименеса был реализован.

Результат матча Фулхэм Лондон 2:1 Бёрнли Бёрнли 0:1 Зиан Флемминг 60' 1:1 Джошуа Кинг 67' 2:1 Гарри Уилсон 73' Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон ( Райан Сесеньон 62' ), Сандер Берге, Гарри Уилсон ( Харрисон Рид 87' ), Алекс Айуоби, Джошуа Кинг ( Эмиль Смит-Роу 81' ), Оскар Бобб ( Самуэль Чуквезе 61' ), Родриго Мунис ( Рауль Хименес 82' ) Бёрнли: Мартин Дубравка, Квилиндсхи Хартман, Кайл Уолкер ( Лум Чауна 87' ), Максим Эстеве, Башир Хамфрис, Зиан Флемминг, Джеймс Уорд-Праус ( Эшли Барнс 78' ), Ханнибал Межбри ( Лесли Угочукву 18' ), Джош Лорент, Джейдон Энтони, Лайл Фостер ( Маркус Эдвардс 78' ) Жёлтые карточки: Энтони Робинсон 55' — Джош Лорент 37', Джеймс Уорд-Праус 64'

Статистика матча 5 Удары в створ 4 7 Удары мимо 1 55 Владение мячом 45 6 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 5 Фолы 8

«Дачники» с 44 очками поднялись на 8-е место в АПЛ, «Бернли» с 20 баллами по-прежнему остаются на 19-й строчке в турнирной таблице.