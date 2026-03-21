«Фулхэм» обыграл на своем поле «Бернли» в матче 31-го тура АПЛ — 3:1.
Зиан Флемминг на 60-й минуте вывел вперед «бордовых», через 7 минут Джошуа Кинг сравнял счет. Гарри Уилсон принес победу хозяевам точным ударом на 73-й минуте.
Под конец матча хозяева получили право на пенальти, а также был удален Джош Лорент. 11-метровый удар в исполнении Рауля Хименеса был реализован.
Результат матча
ФулхэмЛондон2:1БёрнлиБёрнли
0:1 Зиан Флемминг 60' 1:1 Джошуа Кинг 67' 2:1 Гарри Уилсон 73'
Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон (Райан Сесеньон 62'), Сандер Берге, Гарри Уилсон (Харрисон Рид 87'), Алекс Айуоби, Джошуа Кинг (Эмиль Смит-Роу 81'), Оскар Бобб (Самуэль Чуквезе 61'), Родриго Мунис (Рауль Хименес 82')
Бёрнли: Мартин Дубравка, Квилиндсхи Хартман, Кайл Уолкер (Лум Чауна 87'), Максим Эстеве, Башир Хамфрис, Зиан Флемминг, Джеймс Уорд-Праус (Эшли Барнс 78'), Ханнибал Межбри (Лесли Угочукву 18'), Джош Лорент, Джейдон Энтони, Лайл Фостер (Маркус Эдвардс 78')
Жёлтые карточки: Энтони Робинсон 55' — Джош Лорент 37', Джеймс Уорд-Праус 64'
«Дачники» с 44 очками поднялись на 8-е место в АПЛ, «Бернли» с 20 баллами по-прежнему остаются на 19-й строчке в турнирной таблице.