«Фулхэм» обыграл на своем поле «Бернли» в матче 31-го тура АПЛ — 3:1.

Йоаким Андерсен («Фулхэм») globallookpress.com

Зиан Флемминг на 60-й минуте вывел вперед «бордовых», через 7 минут Джошуа Кинг сравнял счет. Гарри Уилсон принес победу хозяевам точным ударом на 73-й минуте.

Под конец матча хозяева получили право на пенальти, а также был удален Джош Лорент. 11-метровый удар в исполнении Рауля Хименеса был реализован.

Результат матча

ФулхэмЛондонФулхэм2:1БёрнлиБёрнлиБёрнли
0:1 Зиан Флемминг 60' 1:1 Джошуа Кинг 67' 2:1 Гарри Уилсон 73'
Фулхэм:  Бернд Лено,  Тимоти Кастань,  Йоаким Андерсен,  Кэлвин Бейсси,  Энтони Робинсон (Райан Сесеньон 62'),  Сандер Берге,  Гарри Уилсон (Харрисон Рид 87'),  Алекс Айуоби,  Джошуа Кинг (Эмиль Смит-Роу 81'),  Оскар Бобб (Самуэль Чуквезе 61'),  Родриго Мунис (Рауль Хименес 82')
Бёрнли:  Мартин Дубравка,  Квилиндсхи Хартман,  Кайл Уолкер (Лум Чауна 87'),  Максим Эстеве,  Башир Хамфрис,  Зиан Флемминг,  Джеймс Уорд-Праус (Эшли Барнс 78'),  Ханнибал Межбри (Лесли Угочукву 18'),  Джош Лорент,  Джейдон Энтони,  Лайл Фостер (Маркус Эдвардс 78')
Жёлтые карточки:  Энтони Робинсон 55'  —  Джош Лорент 37',  Джеймс Уорд-Праус 64'

«Дачники» с 44 очками поднялись на 8-е место в АПЛ, «Бернли» с 20 баллами по-прежнему остаются на 19-й строчке в турнирной таблице.