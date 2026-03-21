В матче 31-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на своем поле неожиданно разгромил «Челси» со счетом 3:0.
Счет был открыт на 33-й минуте после точного удара Бету, на 62-й минуте он же удвоил преимущество «ирисок», а на 76-й минуте Илиман Ндиайе установил окончательный результат на табло.
Результат матча
ЭвертонЛиверпуль3:0ЧелсиЛондон
1:0 Бету 33' 2:0 Бету 62' 3:0 Илиман Ндиайе 76'
Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету (Тьерно Барри 81'), Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе, Кирман Дьюсбери-Холл (Мерлин Рёль 89'), Дуайт Макнил (Джеррэд Брэнтуэйт 78'), Илиман Ндиайе (Тим Айрогбунам 89'), Jake O'Brien
Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Йоррел Хато, Мало Гюсто (Алехандро Гарначо 46'), Жоао Педро (Олуватосин Адарабиойо 78'), Энцо Фернандес, Коул Палмер, Мойсес Кайседо (Лиам Дилап 78'), Ромео Лавиа (Андрей Сантос 57'), Весли Фофана, Педру Нету
Жёлтые карточки: Алехандро Гарначо 69' (Челси), Весли Фофана 87' (Челси)
«Эвертон» набрал 46 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. У «Челси» осталось 48 баллов. Лондонцы идут шестыми.