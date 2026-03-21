В матче 31-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на своем поле неожиданно разгромил «Челси» со счетом 3:0.

Счет был открыт на 33-й минуте после точного удара Бету, на 62-й минуте он же удвоил преимущество «ирисок», а на 76-й минуте Илиман Ндиайе установил окончательный результат на табло.

Результат матча Эвертон Ливерпуль 3:0 Челси Лондон 1:0 Бету 33' 2:0 Бету 62' 3:0 Илиман Ндиайе 76' Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету ( Тьерно Барри 81' ), Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе, Кирман Дьюсбери-Холл ( Мерлин Рёль 89' ), Дуайт Макнил ( Джеррэд Брэнтуэйт 78' ), Илиман Ндиайе ( Тим Айрогбунам 89' ), Jake O'Brien Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Йоррел Хато, Мало Гюсто ( Алехандро Гарначо 46' ), Жоао Педро ( Олуватосин Адарабиойо 78' ), Энцо Фернандес, Коул Палмер, Мойсес Кайседо ( Лиам Дилап 78' ), Ромео Лавиа ( Андрей Сантос 57' ), Весли Фофана, Педру Нету Жёлтые карточки: Алехандро Гарначо 69' (Челси), Весли Фофана 87' (Челси)

Статистика матча 9 Удары в створ 4 0 Удары мимо 4 36 Владение мячом 64 3 Угловые удары 9 5 Фолы 7

«Эвертон» набрал 46 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. У «Челси» осталось 48 баллов. Лондонцы идут шестыми.