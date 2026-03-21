Дортмундская «Боруссия» сообщила на своем официальном сайте о продлении контракта с полузащитником и капитаном команды Эмре Джаном. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

В конце февраля, во время матча Бундеслиги против «Баварии» (2:3), Джан получил серьезную травму — разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Эмре Джан выступает за «Боруссию» с января 2020 года. За это время он принял участие в 220 матчах во всех турнирах и внес вклад в игру команды, забив 23 гола и отдав 12 результативных передач.