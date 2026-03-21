«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к левому защитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису, сообщает Caught Offside со ссылкой на Кристиана Фалька.

Однако, по данным источника, английский клуб столкнется с трудностями при подписании канадского футболиста, так как он недавно продлил контракт с мюнхенцами до 2030 года. Кроме того, «красных дьяволов» беспокоит история травм 25-летнего игрока.

За время своего выступления в «Баварии» с 2019 года Дэвис 19 раз не выходил на поле из-за травм или других проблем со здоровьем.