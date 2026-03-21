Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался про судейство в матче с «Борнмутом» (2:2) в 31-м туре АПЛ.

«Мы могли повести 2:0, но вместо этого пропустили, не получили пенальти, а затем его назначили уже в наши ворота, хотя ситуация была практически идентичной с эпизодом с Амадом.

В одном случае это пенальти, в другом — нет. Понимаю, что судье сложно поставить два пенальти в пользу одной команды за матч, но не понимаю, почему ВАР не вмешался. Либо оба эпизода — пенальти, либо ни один из них», — цитирует специалиста Sky Sports.

После 31 встречи АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и идет третьим в таблице.