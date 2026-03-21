Бразильский клуб «Ботафого» может столкнуться с серьезными санкциями со стороны ФИФА из-за задолженности перед «Зенитом».  Об этом сообщает UOL.

Артур
Полузащитник Артур перешел из «Зенита» в «Ботафого» в январе 2025 года за 10 миллионов евро.  При этом петербургский клуб оставил за собой право на 20% от возможной перепродажи игрока в будущем.  Однако «Ботафого» уже трижды просрочил платежи по 1,9 миллиона евро, что привело к общей задолженности в 5,7 миллиона евро.

Сейчас бразильский клуб испытывает финансовые трудности.  У него есть 45 дней на погашение долга.  В противном случае ФИФА может запретить «Ботафого» регистрировать новых игроков.