Бразильский клуб «Ботафого» может столкнуться с серьезными санкциями со стороны ФИФА из-за задолженности перед «Зенитом». Об этом сообщает UOL.

Полузащитник Артур перешел из «Зенита» в «Ботафого» в январе 2025 года за 10 миллионов евро. При этом петербургский клуб оставил за собой право на 20% от возможной перепродажи игрока в будущем. Однако «Ботафого» уже трижды просрочил платежи по 1,9 миллиона евро, что привело к общей задолженности в 5,7 миллиона евро.

Сейчас бразильский клуб испытывает финансовые трудности. У него есть 45 дней на погашение долга. В противном случае ФИФА может запретить «Ботафого» регистрировать новых игроков.