Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче команды против московского «Динамо».

Сергей Семак globallookpress.com

«Результаты динамовцев не удивили, это команда, которая в последние годы всегда ставит максимальные задачи. И в шаге от первого места, и высокие места в турнирной таблице были в предыдущие годы. По весенней части команда просто стала набирать очки. Осенью теряли много, немного не везло в каких-то матчах. По весне набирают очки, играют очень активно в атаке, много забивают», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится в воскресенье, 22 марта. Начало игры — в 16:00 мск.