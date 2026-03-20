Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

На «Олимпико» случился матч, который легко можно назвать одним из самых безумных в этом еврокубковом сезоне. Семь голов, постоянные развороты сюжета, дополнительное время — и в итоге «Болонья», которая не дрогнула ни при 3:1, ни после камбэка соперника, вырвала путёвку в четвертьфинал. Победа 4:3 в Риме и 5:4 по сумме двух матчей, а дальше команда Винченцо Итальяно встретится с «Астон Виллой». Для «Ромы» это ещё один болезненный вылет в марте, несмотря на характер и попытку спасти, казалось, проигранную игру.

Результат матча

РомаРимРома3:4БолоньяБолоньяБолонья
0:1 Джонатан Роу 22' 1:1 Эван Н'Дика 32' 1:2 Федерико Бернардески 45+2' пен. 1:3 Сантьяго Кастро 58' 2:3 Дониелл Мален 69' пен. 3:3 Лоренцо Пеллегрини 80' 3:4 Николо Камбьяги 111'
Рома:  Миле Свилар,  Джанлука Манчини,  Эван Н'Дика,  Марио Эрмосо,  Зеки Челик (Брайан Сарагоса 109'),  Ману Коне (Лоренцо Пеллегрини 20'),  Бриан Кристанте,  Уэсли Франса,  Никколо Писилли (Нейл Эль-Айнауи 104'),  Стефан Эль-Шаарави (Робиньо Ваз 57'),  Дониелл Мален
Болонья:  Федерико Равалья,  Джон Лукуми,  Мартин Витик (Николо Камбьяги 73'),  Надир Цортеа,  Льюис Фергюсон,  Томмазо Побега (Никола Моро 91'),  Ремо Фройлер (Торбьёрн Хеггем 114'),  Жоау Мариу,  Сантьяго Кастро (Николо Казале 73'),  Джонатан Роу (Тёйс Даллинга 73'),  Федерико Бернардески (Риккардо Орсолини 79')
Жёлтые карточки:  Зеки Челик 55',  Джанлука Манчини 120+3'  —  Мартин Витик 26',  Надир Цортеа 71',  Джон Лукуми 76',  Ремо Фройлер 108',  Льюис Фергюсон 116'

С первых минут «Болонья» показала, что приехала не отсиживаться в защите, а резкие вертикальные атаки и давление на чужой половине быстро дали результат.  Джонатан Роу открыл счёт эффектным ударом с дистанции — и это был только первый эпизод в длинной серии ударов по нервам «Ромы».

Джонатан Роу празднует гол globallookpress.com

Хозяева достаточно быстро ответили.  После стандарта Эван Ндика выиграл воздух и сравнял счёт, в первый раз за вечер подарив «Олимпико» надежду.  Казалось, инициатива постепенно переходит к команде Гасперини, но «Болонья» перед самым перерывом заработала пенальти.  Федерико Бернардески хладнокровно реализовал момент, вновь вывел гостей вперёд и не дал римлянам хотя бы в перерыве не думать о камбэке.  И уже тогда было понятно — это не тот матч, в котором одна команда спокойно дотянет до победы.

Пенальти Бернардески globallookpress.com

3:1 и ответ «Ромы»: тотальный хаос на «Олимпико»

Начало второго тайма только усилило ощущение, что игра выходит из-под контроля Гасперини.  «Болонья» поймала «Рому» на ошибке в обороне, и Сантьяго Кастро мощнейшим ударом в девятку сделал счёт 3:1 — на тот момент такой гол выглядел почти приговором.  Но именно с этого момента матч окончательно сорвался в хаос.

Удар Сантьяго Кастро globallookpress.com

«Рома» не развалилась, как с ней это уже бывало, а неожиданно резко добавила в темпе и агрессии.  Сначала Доньелл Мален реализовал пенальти после фола на Робиньо Вазе, а затем Лоренцо Пеллегрини завершил одну из атак точным ударом из-за пределов штрафной. 3:3, «Олимпико» буквально закипел.

Удар Пеллегрини globallookpress.com

Оставшиеся минуты основного времени прошли в режиме постоянного давления, суматохи и полу-моментов, когда мяч метался по штрафным как в пинг-понге.  Ни одна из команд уже не контролировала игру, всё решали мини-эпизоды, на которые разбился матч.  После безумных 90 минут дополнительное время ожидаемо началось спокойнее.  Обе команды явно почувствовали усталость, снизили темп и стали осторожнее относиться к риску.  Казалось, матч постепенно катится к серии пенальти.  Но Рим не терпит банальностей, даже если они ранят его в самое сердце.

«Стадио Олимпико» globallookpress.com

На 111-й минуте «Болонья» еле стояла на ногах, но всё-таки нашла свой момент!  Камбьяги выиграл борьбу вверху у штрафной «Ромы», Тейс Даллинга выдал точную передачу в штрафную, а всё тот же Камбьяги идеально открылся и от ближней штанги по невероятно искривлённой траектории отправил мяч в сетку.  Празднование с гостевым сектором почему-то ощущалось финалом вечера, несмотря на ещё девять игровых минут.  Так в итоге и получилось, в концовке были и спорные эпизоды, и попытки выжать пенальти, и давление до последних секунд, но «Болонья» уже не дала сопернику ещё одного шанса.

Гол Камбьяги globallookpress.com

«Болонья» не сломалась о камбэк «Ромы»

Главное отличие команд в этом противостоянии не в количестве моментов и даже не в качестве игры, а в умении держать удар.  «Болонья» дважды вела, затем позволила сопернику вернуться в игру, но не рассыпалась и дождалась своего шанса.  Даже по статистике гости выглядели убедительно: больше ударов в створ, больше явных моментов — и это при том, что «Рома» владела инициативой значительную часть времени.

Решения Итальяно по ходу матча тоже сыграли свою роль.  Свежие игроки в дополнительное время дали решающий импульс.  Да, героем стал только Камбьяги, но фундамент для этого чуда был заложен остальной структурой игры гостей.

«Рома» — «Болонья» globallookpress.com

Для команды Гасперини этот матч стал грустной историей о характере без счастливого финала.  Вернуться с 1:3, дотащить игру до дополнительного времени и продолжать давить — это, без сомнений, уровень.  Но «Рома» как будто бы забыла, что для победы нужно забивать ещё, и слегка успокоилась после третьего мяча.  Именно поэтому римская мифология в этот вечер не пополнилась очередной историей о преодолении.

Дальше — «Астон Вилла» и ещё один тест на прочность

Победа в Риме — уже сама по себе серьёзное заявление от команды Итальяно.  Но теперь «Болонью» ждёт новый уровень сложности в противостоянии с «Астон Виллой» Унаи Эмери, который в Лиге Европы чувствует себя комфортнее всего.

Судя по тому, что показал матч в Риме, «Болонья» точно не будет просто участником четвертьфинала.  А значит, в следующем раунде может случиться ещё одна такая же фееричная дуэль без особой логики, но с драмой, ради которой и смотрят еврокубки.