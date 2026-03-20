На «Олимпико» случился матч, который легко можно назвать одним из самых безумных в этом еврокубковом сезоне. Семь голов, постоянные развороты сюжета, дополнительное время — и в итоге «Болонья», которая не дрогнула ни при 3:1, ни после камбэка соперника, вырвала путёвку в четвертьфинал. Победа 4:3 в Риме и 5:4 по сумме двух матчей, а дальше команда Винченцо Итальяно встретится с «Астон Виллой». Для «Ромы» это ещё один болезненный вылет в марте, несмотря на характер и попытку спасти, казалось, проигранную игру.

Результат матча Рома Рим 3:4 Болонья Болонья 0:1 Джонатан Роу 22' 1:1 Эван Н'Дика 32' 1:2 Федерико Бернардески 45+2' пен. 1:3 Сантьяго Кастро 58' 2:3 Дониелл Мален 69' пен. 3:3 Лоренцо Пеллегрини 80' 3:4 Николо Камбьяги 111' Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Марио Эрмосо, Зеки Челик ( Брайан Сарагоса 109' ), Ману Коне ( Лоренцо Пеллегрини 20' ), Бриан Кристанте, Уэсли Франса, Никколо Писилли ( Нейл Эль-Айнауи 104' ), Стефан Эль-Шаарави ( Робиньо Ваз 57' ), Дониелл Мален Болонья: Федерико Равалья, Джон Лукуми, Мартин Витик ( Николо Камбьяги 73' ), Надир Цортеа, Льюис Фергюсон, Томмазо Побега ( Никола Моро 91' ), Ремо Фройлер ( Торбьёрн Хеггем 114' ), Жоау Мариу, Сантьяго Кастро ( Николо Казале 73' ), Джонатан Роу ( Тёйс Даллинга 73' ), Федерико Бернардески ( Риккардо Орсолини 79' ) Жёлтые карточки: Зеки Челик 55', Джанлука Манчини 120+3' — Мартин Витик 26', Надир Цортеа 71', Джон Лукуми 76', Ремо Фройлер 108', Льюис Фергюсон 116'

Статистика матча 7 Удары в створ 9 10 Удары мимо 3 61 Владение мячом 39 8 Угловые удары 4 3 Офсайды 1 21 Фолы 27

С первых минут «Болонья» показала, что приехала не отсиживаться в защите, а резкие вертикальные атаки и давление на чужой половине быстро дали результат. Джонатан Роу открыл счёт эффектным ударом с дистанции — и это был только первый эпизод в длинной серии ударов по нервам «Ромы».

Хозяева достаточно быстро ответили. После стандарта Эван Ндика выиграл воздух и сравнял счёт, в первый раз за вечер подарив «Олимпико» надежду. Казалось, инициатива постепенно переходит к команде Гасперини, но «Болонья» перед самым перерывом заработала пенальти. Федерико Бернардески хладнокровно реализовал момент, вновь вывел гостей вперёд и не дал римлянам хотя бы в перерыве не думать о камбэке. И уже тогда было понятно — это не тот матч, в котором одна команда спокойно дотянет до победы.

3:1 и ответ «Ромы»: тотальный хаос на «Олимпико»

Начало второго тайма только усилило ощущение, что игра выходит из-под контроля Гасперини. «Болонья» поймала «Рому» на ошибке в обороне, и Сантьяго Кастро мощнейшим ударом в девятку сделал счёт 3:1 — на тот момент такой гол выглядел почти приговором. Но именно с этого момента матч окончательно сорвался в хаос.

«Рома» не развалилась, как с ней это уже бывало, а неожиданно резко добавила в темпе и агрессии. Сначала Доньелл Мален реализовал пенальти после фола на Робиньо Вазе, а затем Лоренцо Пеллегрини завершил одну из атак точным ударом из-за пределов штрафной. 3:3, «Олимпико» буквально закипел.

Оставшиеся минуты основного времени прошли в режиме постоянного давления, суматохи и полу-моментов, когда мяч метался по штрафным как в пинг-понге. Ни одна из команд уже не контролировала игру, всё решали мини-эпизоды, на которые разбился матч. После безумных 90 минут дополнительное время ожидаемо началось спокойнее. Обе команды явно почувствовали усталость, снизили темп и стали осторожнее относиться к риску. Казалось, матч постепенно катится к серии пенальти. Но Рим не терпит банальностей, даже если они ранят его в самое сердце.

На 111-й минуте «Болонья» еле стояла на ногах, но всё-таки нашла свой момент! Камбьяги выиграл борьбу вверху у штрафной «Ромы», Тейс Даллинга выдал точную передачу в штрафную, а всё тот же Камбьяги идеально открылся и от ближней штанги по невероятно искривлённой траектории отправил мяч в сетку. Празднование с гостевым сектором почему-то ощущалось финалом вечера, несмотря на ещё девять игровых минут. Так в итоге и получилось, в концовке были и спорные эпизоды, и попытки выжать пенальти, и давление до последних секунд, но «Болонья» уже не дала сопернику ещё одного шанса.

«Болонья» не сломалась о камбэк «Ромы»

Главное отличие команд в этом противостоянии не в количестве моментов и даже не в качестве игры, а в умении держать удар. «Болонья» дважды вела, затем позволила сопернику вернуться в игру, но не рассыпалась и дождалась своего шанса. Даже по статистике гости выглядели убедительно: больше ударов в створ, больше явных моментов — и это при том, что «Рома» владела инициативой значительную часть времени.

Решения Итальяно по ходу матча тоже сыграли свою роль. Свежие игроки в дополнительное время дали решающий импульс. Да, героем стал только Камбьяги, но фундамент для этого чуда был заложен остальной структурой игры гостей.

Для команды Гасперини этот матч стал грустной историей о характере без счастливого финала. Вернуться с 1:3, дотащить игру до дополнительного времени и продолжать давить — это, без сомнений, уровень. Но «Рома» как будто бы забыла, что для победы нужно забивать ещё, и слегка успокоилась после третьего мяча. Именно поэтому римская мифология в этот вечер не пополнилась очередной историей о преодолении.

Дальше — «Астон Вилла» и ещё один тест на прочность

Победа в Риме — уже сама по себе серьёзное заявление от команды Итальяно. Но теперь «Болонью» ждёт новый уровень сложности в противостоянии с «Астон Виллой» Унаи Эмери, который в Лиге Европы чувствует себя комфортнее всего.

Судя по тому, что показал матч в Риме, «Болонья» точно не будет просто участником четвертьфинала. А значит, в следующем раунде может случиться ещё одна такая же фееричная дуэль без особой логики, но с драмой, ради которой и смотрят еврокубки.