На официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) появились судейские назначения на матчи 22‑го тура Премьер‑лиги.
Центральный матч тура между московским «Динамо» и «Зенитом» обслужит бригада во главе с Сергеем Ивановым.
21 марта (суббота)
«Ахмат» — «Ростов»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Сергей Карасёв; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Мацюра.
ЦСКА — «Динамо» Махачкала: судья — Антон Фролов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Краснодар» — «Пари Нижний Новгород»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Виктор Кулагин.
«Балтика» — «Сочи»: судья — Станислав Матвеев, помощники судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Маликов; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Алексей Резников.
22 марта (воскресенье)
«Оренбург» — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Денис Петров, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Андрей Иванов.
«Динамо» Москва — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Юрий Баскаков.
«Крылья Советов» — «Рубин»: судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Стипиди; резервный судья — Юрий Матвеев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Сергей Карасёв; инспектор — Сергей Французов.
«Локомотив» — «Акрон»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Николай Иванов.