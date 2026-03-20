«Райо Вальекано» проиграл «Самсунспору» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций.
Единственный гол турецкая команда забила на 65-й минуте, отличился Шериф Ндиайе.
Результат матча
Райо ВальеканоМадрид0:1СамсунспорСамсун
0:1 Шериф Ндиайе 65'
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Луис Фелипе, Пеп Чаварриа, Пате Сисс, Унаи Лопес (Серхио Камельо 80'), Альваро Гарсия (Нобель Менди 90'), Иси Паласон (Педро Диас 80'), Хорхе де Фрутос (Оскар Валентин 80'), Александр Алемао (Иван Балью 64')
Самсунспор: Окан Коджук, Рик Ван Дронгелен, Любомир Шатка, Юнус Эмре Чифт (Тангуй Кулибали 80'), Джелил Юксел, Антуан Макумбу, Мариус Муандилмаджи, Шериф Ндиайе, Карло Хольсе (Тони Боревкович 87'), Logi Tomasson, Joe Mendes (Эмре Кылынч 80')
Жёлтые карточки: Пеп Чаварриа 32', Серхио Камельо 85' — Джелил Юксел 22', Мариус Муандилмаджи 62', Рик Ван Дронгелен 85', Эмре Кылынч 90+3', Зеки Явру 90+3'
Красная карточка: Зеки Явру 90+4' (Самсунспор)
По сумме двух встреч «Райо Вальекано» (3:1 и 0:1) пробился в четвертьфинал Лиги конференций. «Самсунспор» завершил свое выступление на турнире.