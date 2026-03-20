Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался про неудачную игру «Локомотива» в обороне после возобновления сезона-2025/26.

«В моём понимании — это психология. А если брать футбольный момент, то дело в защите. Нет у них шефа обороны, который есть в "Зените", "Краснодаре". Уход Баринова пошёл во вред "Локомотиву" и ЦСКА», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее железнодорожники уступили «Крыльям Советов» (2:2, 4:5 в серии пенальти) в полуфинале Пути регионов Кубка России и покинули турнир.