Комментатор и журналист Геннадий Орлов выразил мнение, что «Краснодар» является самым главным соперником «Зенита» в РПЛ.

Геннадий Орлов globallookpress.com

«Считаю, что "Краснодар" — самый серьёзный и опасный соперник для "Зенита" в РПЛ. Когда "Зенит" в первом круге выиграл в гостях со счётом 2:0, нельзя сказать, что "Краснодару" не повезло. Игра равная была. И два мастерских точных эпизода в пользу питерцев», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Зенит» с 45 очками идет вторым в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет один балл.