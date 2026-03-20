Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков уверен, что нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе по праву вызван в национальную команду.

«Я сказал ещё где‑то после первого тура после возобновления чемпионата, что Мелкадзе на сегодняшний день — один из лучших отечественных центральных нападающих. Он подтверждает свой класс, действительно проводит все игры на очень приличном уровне. Одинаково хорошо играет со всеми соперниками. Мелкадзе достоин того, чтобы его пригласили и посмотрели, как он адаптируется в сборной», — сказал Колосков «Матч ТВ».

Сборной России предстоят игры с Никарагуа 27 марта в Краснодаре и с Мали 31 марта в Санкт‑Петербурге.

28‑летний Мелкадзе играл в юношеских и молодёжных сборных России, но никогда не вызывался в главную команду. В этом сезоне он забил 7 голов в 26 играх за «Ахмат».