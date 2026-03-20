Голкипер футбольного клуба «Штурм» Даниил Худяков, который получил травму бедра в начале февраля, полностью восстановился. Об этом сообщил представитель игрока Владимир Кузьмичев.

22-летний россиянин получил травму в феврале во время матча 1/4 финала Кубка Австрии, где его команда проиграла «Альтаху» со счетом 1:3 в дополнительное время.

Ранее Худяков не мог играть из-за повреждения запястья. После возвращения в строй он принял участие в двух матчах Лиги Европы и одном — Кубка Австрии. Кроме того, он сыграл несколько игр во второй австрийской лиге.