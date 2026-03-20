Наставник сборной России Валерий Карпин отреагировал на состояние хавбека Алексея Миранчука.  Футболист не поможет команде в мартовских товарищеских матчах.

Алексей Миранчук

«Алексей Миранчук не сможет приехать по семейным обстоятельствам», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

30-летний хавбек Алексей Миранчук в 2026 году в четырех встречах отличился трижды.

В марте у сборной России запланированы товарищеские матчи с Никарагуа и Мали.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.