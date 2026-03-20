По информации «СЭ», главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не будет подвергнут дополнительной дисквалификации за удаление в игре 21-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).

Матч состоялся 14 марта в Калининграде и завершился победой хозяев с результатом 1:0. Во время добавленного времени тренер «Балтики» Андрей Талалаев поднял мяч, который покинул пределы поля, и сильным ударом отправил его на трибуны, что вызвало массовую драку. В результате конфликта оба тренера получили красные карточки.

Теперь Челестини пропустит встречу 22-го тура с «Динамо» (Махачкала), которая состоится 21 марта.