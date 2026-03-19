Бывший вице‑президент РФС Александр Тукманов поделился мнением о победе «Крыльев Советов» в матче первого этапа 1/2 финала Кубка России Пути регионов против «Локомотива» (2:2, 5:4 по пен.).

«Не назвал бы победу "Крыльев Советов" в этом матче сенсацией. Как и "Локомотив", это тоже команда РПЛ. Да, "красно‑зеленые" укомплектованы более мастеровитыми футболистами, но надо отдать должное "Крыльям", они играли достойно, грамотно, они вели в счете, проявили характер. Это нормально. Проиграл "Локомотив" — и проиграл. Повторюсь, не считаю, что это сенсация.

Плюс победили самарцы в какой‑то степени и за счет везения. Несколько раз их выручил вратарь. И они больше хотели победить», — сказал Тукманов «Матч ТВ».

По итогам этого противостояния «Крылья Советов» пробились в следующий этап Кубка России Пути регионов, где сыграют против ЦСКА. «Локомотив» завершил свое выступление на турнире.