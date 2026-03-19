Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор считает, что в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:2) команда показала отличный футбол, тем обиднее для него вылет из турнира.

В первой игре испанский клуб на своём поле разгромил лондонцев со счётом 5:2.

«Конечно, ощущения и чувства смешанные. Мы выбыли из борьбы, но на поле сегодня была очень хорошая команда, игроки отлично сыграли, и энергетика была на высоте. С самого начала болельщики поняли, что команда сделает всё, что в её силах», — приводит пресс‑служба «шпор» слова Тудора.

В четвертьфинале Лиги чемпионов соперником «Атлетико» станет «Барселона».