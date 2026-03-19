Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» в первом этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Легко "Локомотиву" не будет. В последней игре "красно‑зеленые" разочаровали меня. Правда, "Рубин" вдруг выдал вторую подряд очень приличную игру. "Локомотив" не был похож сам на себя. Не знаю, как сложится матч с "Крыльями", но у меня нет уверенности, что для железнодорожников все будет легко», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Матч между командами состоится на «Солидарность-Арене» в Самаре 19 марта, начало — в 18:30 мск. Победитель пары сыграет в следующем раунде с ЦСКА.