Ответная игра Кубка России против московского «Динамо» (1:0) стала для голкипера «Спартака» Александра Максименко 221‑й в составе клуба.

Как сообщает официальный сайт клуба, по этому показателю 28‑летний футболист обогнал легенду клуба и популярного телекомментатора Владимира Маслаченко (220 матчей).

Пока недостижимым для Максименко выглядит рубеж в 425 матчей, который принадлежит ещё одной легенде «Спартака» — Ринату Дасаеву.

В основном составе главной команды «красно‑белых» Максименко дебютировал в октябре 2017 года. В этом сезоне он провёл в РПЛ 21 матч и пропустил в них 30 голов.