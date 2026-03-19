В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций «Майнц» в родных стенах победил «Сигму» со счетом 2:0.

В составе немецкой команды точными ударами смогли отметиться Штефан Пош на 46-й минуте и Арминдо Зиб на 82-й минуте.

Майнц Майнц 2:0 Сигма Ол Оломоуц

1:0 Стефан Пош 46' 2:0 Арминдо Зиб 82'

Майнц: Даниэль Батц, Данни да Коста ( Sota Kawasaki 87' ), Стефан Пош, Сильван Видмер ( Арминдо Зиб 73' ), Филипп Мвене, Доминик Кор, Пауль Небель ( Kacper Potulski 87' ), Кайсю Сано, Ли Джэ Сон ( Леннард Малоуни 90' ), Филлип Тиц, Нельсон Вайпер ( Николас Ферачниг 73' )

Сигма Ол: Ян Кутны, Матуш Малый, Петер Барат, Михал Беран ( Dominik Janosek 71' ), Ян Климент ( Jachym Sip 62' ), Danijel Sturm, Матей Хадас, Antonin Rusek ( Абдулайе Силла 84' ), Ahmad Ghali Abubakar ( Матей Микуленка 62' ), Jiri Slama, Jiri Spacil ( Артур Должников 84' )

Жёлтые карточки: Филлип Тиц 38', Доминик Кор 61', Сильван Видмер 83' — Ян Климент 22', Петер Барат 38', Jiri Slama 90+3'

Красная карточка: Петер Барат 76' (Сигма Ол)