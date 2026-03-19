В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций «Майнц» в родных стенах победил «Сигму» со счетом 2:0.
В составе немецкой команды точными ударами смогли отметиться Штефан Пош на 46-й минуте и Арминдо Зиб на 82-й минуте.
Результат матча
МайнцМайнц2:0Сигма ОлОломоуц
1:0 Стефан Пош 46' 2:0 Арминдо Зиб 82'
Майнц: Даниэль Батц, Данни да Коста (Sota Kawasaki 87'), Стефан Пош, Сильван Видмер (Арминдо Зиб 73'), Филипп Мвене, Доминик Кор, Пауль Небель (Kacper Potulski 87'), Кайсю Сано, Ли Джэ Сон (Леннард Малоуни 90'), Филлип Тиц, Нельсон Вайпер (Николас Ферачниг 73')
Сигма Ол: Ян Кутны, Матуш Малый, Петер Барат, Михал Беран (Dominik Janosek 71'), Ян Климент (Jachym Sip 62'), Danijel Sturm, Матей Хадас, Antonin Rusek (Абдулайе Силла 84'), Ahmad Ghali Abubakar (Матей Микуленка 62'), Jiri Slama, Jiri Spacil (Артур Должников 84')
Жёлтые карточки: Филлип Тиц 38', Доминик Кор 61', Сильван Видмер 83' — Ян Климент 22', Петер Барат 38', Jiri Slama 90+3'
Красная карточка: Петер Барат 76' (Сигма Ол)
В первой игре была зафиксирована ничья 0:0, поэтому дальше прошел «Майнц». Следующим соперником немецкой команды станет сильнейший в паре «Риека» — «Страсбург».