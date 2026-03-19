Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов подвел итоги противостояния «красно-белых» с «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

«Понятно, что изначально было сложно отыграть запас соперника в три мяча. "Спартак" старался. Если за четыре первых весенних матча команда пропустила 12 мячей, то вчера не пропустила вообще. Это значит, что уже наметился сдвиг в лучшую сторону. Правда, в атаке сыграли не так ярко. Должны были выглядеть более убедительно и результативно. Я большего ждал от игроков группы атаки.

Не было ли ощущения, что "Динамо" не старалось атаковать, а "Спартак" не мог? Не сказал бы, что "Динамо" не напрягалось. Оно играло по счету и выбрало правильную тактику — больше действовать от обороны, уповая на быстрые ответные атаки. Просто не получилось взломать оборону "Спартака". Да и вообще у атаки гостей было не так много моментов.

Удалось ли "Спартаку" избежать трудностей во втором тайме? Не бросалось в глаза, что после какой-то минуты команда Карседо перестала двигаться и играть», — приводит слова Кечинова Евро-Футбол. Ру.

«Динамо» вышло в финал Пути РПЛ, обыграв «Спартак» по сумме двух встреч с общим счетом 5:3 (5:2 дома и 0:1 в гостях). «Бело-голубые» сыграют на следующей стадии с «Краснодаром».

«Спартак» продолжит выступление в национальном кубке в Пути регионов, где сыграет против «Зенита» во втором этапе полуфинала турнира.