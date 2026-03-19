Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов подвел итоги противостояния «красно-белых» с «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

«Спартак» — «Динамо»

«Понятно, что изначально было сложно отыграть запас соперника в три мяча. "Спартак" старался.  Если за четыре первых весенних матча команда пропустила 12 мячей, то вчера не пропустила вообще.  Это значит, что уже наметился сдвиг в лучшую сторону.  Правда, в атаке сыграли не так ярко.  Должны были выглядеть более убедительно и результативно.  Я большего ждал от игроков группы атаки.

Не было ли ощущения, что "Динамо" не старалось атаковать, а "Спартак" не мог?  Не сказал бы, что "Динамо" не напрягалось.  Оно играло по счету и выбрало правильную тактику — больше действовать от обороны, уповая на быстрые ответные атаки.  Просто не получилось взломать оборону "Спартака".  Да и вообще у атаки гостей было не так много моментов.

Удалось ли "Спартаку" избежать трудностей во втором тайме?  Не бросалось в глаза, что после какой-то минуты команда Карседо перестала двигаться и играть», — приводит слова Кечинова Евро-Футбол.  Ру.

«Динамо» вышло в финал Пути РПЛ, обыграв «Спартак» по сумме двух встреч с общим счетом 5:3 (5:2 дома и 0:1 в гостях).  «Бело-голубые» сыграют на следующей стадии с «Краснодаром».

«Спартак» продолжит выступление в национальном кубке в Пути регионов, где сыграет против «Зенита» во втором этапе полуфинала турнира.