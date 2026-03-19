«Манчестер Юнайтед» ведет активные переговоры о покупке полузащитника и капитана «Ньюкасла» Бруно Гимарайнша, об этом сообщает Reuters.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за игрока 80 млн евро. Подчеркивается, что мадридский «Реал» также желает приобрести 28-летнего футболиста на фоне возможного ухода Эдуарду Камавинги грядущим летом.

В текущем сезоне Гимарайнш принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами.