«Фрайбург» одержал победу над «Генком» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
У хозяев голы записали на свой счет Маттиас Гинтер на 19-й минуте, Игор Матанович на 25-й минуте, Винченцо Грифо на 53-й минуте, Юито Судзуки на 57-й и Максимилиан Эггештайн на 79-й минуте.
Единственный гол в составе «Генка» забил Маате Сметс на 39-й минуте.
ФрайбургФрайбург5:1ГенкЛига Европы. 1/8 финала
1:0 Маттиас Гинтер 19' 2:0 Игор Матанович 25' 2:1 Матте Сметс 39' 3:1 Винченцо Грифо 53' 4:1 Юито Судзуки 57' 5:1 Максимилиан Эггештайн 79'
Фрайбург: Ноа Атуболу, Филипп Треу (Лукас Кюблер 83'), Маттиас Гинтер, Бруно Огбус, Жорди Макенго, Ян-Никлас Бесте (Патрик Остерхаге 71'), Максимилиан Эггештайн, Иоганн Манзамби (Филипп Линхарт 81'), Юито Судзуки, Винченцо Грифо (Дерри Шерхант 71'), Игор Матанович (Лукас Хёлер 71')
Генк: Тобиас Лаваль, Жорис Кайембе (Дзюня Ито 69'), Матте Сметс, Ибрахима Сори Бангура (Робин Мирисола 69'), Хосуэ Конголо, Константинос Карецас, Брайан Хейнен, Дан Хейманс (Николас Заттльбергер 83'), Aaron Bibout (Яимар Медина 69'), Ной Адедеджи-Штернберг (Йира Сор 46'), Кен Нкуба
Жёлтые карточки: Игор Матанович 30', Ян-Никлас Бесте 44', Иоганн Манзамби 59', Винченцо Грифо 60', Лукас Хёлер 76' — Дан Хейманс 58', Ибрахима Сори Бангура 64'
По сумме двух встреч «Фрайбург» (0:1 и 5:1) пробился в четвертьфинал Лиги Европы, а «Генк» завершил свое выступление на турнире.