«Фрайбург» одержал победу над «Генком» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

У хозяев голы записали на свой счет Маттиас Гинтер на 19-й минуте, Игор Матанович на 25-й минуте, Винченцо Грифо на 53-й минуте, Юито Судзуки на 57-й и Максимилиан Эггештайн на 79-й минуте.

Единственный гол в составе «Генка» забил Маате Сметс на 39-й минуте.

Результат матча Фрайбург Фрайбург 5:1 Генк Лига Европы. 1/8 финала 1:0 Маттиас Гинтер 19' 2:0 Игор Матанович 25' 2:1 Матте Сметс 39' 3:1 Винченцо Грифо 53' 4:1 Юито Судзуки 57' 5:1 Максимилиан Эггештайн 79' Фрайбург: Ноа Атуболу, Филипп Треу ( Лукас Кюблер 83' ), Маттиас Гинтер, Бруно Огбус, Жорди Макенго, Ян-Никлас Бесте ( Патрик Остерхаге 71' ), Максимилиан Эггештайн, Иоганн Манзамби ( Филипп Линхарт 81' ), Юито Судзуки, Винченцо Грифо ( Дерри Шерхант 71' ), Игор Матанович ( Лукас Хёлер 71' ) Генк: Тобиас Лаваль, Жорис Кайембе ( Дзюня Ито 69' ), Матте Сметс, Ибрахима Сори Бангура ( Робин Мирисола 69' ), Хосуэ Конголо, Константинос Карецас, Брайан Хейнен, Дан Хейманс ( Николас Заттльбергер 83' ), Aaron Bibout ( Яимар Медина 69' ), Ной Адедеджи-Штернберг ( Йира Сор 46' ), Кен Нкуба Жёлтые карточки: Игор Матанович 30', Ян-Никлас Бесте 44', Иоганн Манзамби 59', Винченцо Грифо 60', Лукас Хёлер 76' — Дан Хейманс 58', Ибрахима Сори Бангура 64'

Статистика матча 6 Удары в створ 3 2 Удары мимо 5 46 Владение мячом 54 3 Угловые удары 5 2 Офсайды 1 13 Фолы 7

По сумме двух встреч «Фрайбург» (0:1 и 5:1) пробился в четвертьфинал Лиги Европы, а «Генк» завершил свое выступление на турнире.