Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о роли Люка Шевалье в национальной команде.

Люка Шевалье globallookpress.com

«Сегодня ему отведена роль третьего вратаря.  Он находится в сложной ситуации, когда не получает игрового времени.  Такое часто случается с важными игроками, которые испытывают трудности в своих клубах, и мне приходилось с ними связываться.  Это часть доверительных отношений.

Это важно для личного контакта, потому что я считаю, что за четыре месяца он не потерял своей ценности.  Конечно, он не играл ни одного матча с конца января, но он все еще в обойме.  Изменится ли что-то после этого турне и до следующего объявления состава?  Я не знаю.  Надеюсь, что да, но я не оказываю никакого давления на "ПСЖ" или Луиса Энрике, говоря это.  Мне показалось важным, ради него и из уважения, включить Шевалье в этот состав», — цитирует Дешама RMC Sport.

Вратарь «ПСЖ» попал в заявку сборной Франции на товарищеские матчи с национальными командами Бразилии и Колумбии.  Встречи пройдут 26 и 29 марта.