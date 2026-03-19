Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о роли Люка Шевалье в национальной команде.

«Сегодня ему отведена роль третьего вратаря. Он находится в сложной ситуации, когда не получает игрового времени. Такое часто случается с важными игроками, которые испытывают трудности в своих клубах, и мне приходилось с ними связываться. Это часть доверительных отношений.

Это важно для личного контакта, потому что я считаю, что за четыре месяца он не потерял своей ценности. Конечно, он не играл ни одного матча с конца января, но он все еще в обойме. Изменится ли что-то после этого турне и до следующего объявления состава? Я не знаю. Надеюсь, что да, но я не оказываю никакого давления на "ПСЖ" или Луиса Энрике, говоря это. Мне показалось важным, ради него и из уважения, включить Шевалье в этот состав», — цитирует Дешама RMC Sport.

Вратарь «ПСЖ» попал в заявку сборной Франции на товарищеские матчи с национальными командами Бразилии и Колумбии. Встречи пройдут 26 и 29 марта.