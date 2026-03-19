Голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» и пропустит около шести недель.

Во время предматчевой разминки футболист сборной Бельгии почувствовал дискомфорт в мышцах, однако вышел на поле и сыграл первый тайм. В перерыве его заменил Андрей Лунин.

У Куртуа диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра, являющейся частью четырехглавой мышцы бедра. По информации журналистки Аранчи Родригес, восстановление займет около полутора месяцев.

Из-за травмы Тибо не сможет принять участие в матче с «Атлетико» 22 марта, а также пропустит оба поединка с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов, запланированные на 7 и 15 апреля. Возвращение Куртуа на поле ожидается 10 мая, когда «Реал» встретится с «Барселоной» в гостях.