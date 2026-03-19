В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций АЕК проиграл «Целе» со счетом 0:2.
Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться россиянин Никита Иосифов и Руди Рожег.
Результат матча
АЕК АфиныАфины0:2ЦелеЛига конференций. 1/8 финала
0:1 Никита Иосифов 13' 0:2 Руди Пожег 42'
АЕК Афины: Томас Стракоша, Лазарос Рота, Ароль Мукуди, Филипе Релвас, Рэзван Марин, Орбелин Пинеда, Мият Гачинович (Никлас Элиассон 53'), Абубакари Койта, Дерек Кутеса (Петрос Манталос 53'), Лука Йович, Stavros Pilios
Целе: Симон Слуга, Хуанхо Ньето (Милот Авдили 46'), Артемиюс Тутишкинас, Дамьян Вуклисевич, Лукаш Бейгер, Никита Иосифов (Darko Hrka 46'), Свит Сешлар (Марио Квесич 62'), Руди Пожег, Matej Poplatnik (Армандас Кучис 66'), Ivan Calusic (Жан Карничник 77'), Papa Mustapha Daniel
Жёлтые карточки: Мият Гачинович 37' — Ivan Calusic 23'
В первой игре АЕК победил с результатом 4:0 и пробился в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против победителя пары «Самсунспор» — «Райо Вальекано».