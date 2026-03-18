«Реал» обыграл «Манчестер Сити» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух встреч (0:3 и 2:1) не смог пробиться в четвертьфинал турнира.
На 20-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
В 1-м тайме команды обменялись голами. У «Реала» отличился Винисиус Жуниор на 22-й минуте. «Манчестер Сити» сравнял счет на 41-й минуте благодаря голу Эрлинга Холанна.
Во 2-м тайме на 90+4-й минуте «сливочным» удалось выйти вперед. Второй гол записал на свой счет Винисиус Жуниор.
Результат матча
Манчестер СитиМанчестер1:2Реал МадридМадрид
0:1 Винисиус Жуниор 22' пен. 1:1 Эрлинг Холанд 41' 1:2 Винисиус Жуниор 90+4'
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Абдукодир Хусанов, Рубен Диаш (Натан Аке 46'), Райан Айт Нури, Родриго Эрнандес (Николас Гонсалес 74'), Бернарду Силва, Тейьяни Рейндерс (Марк Гехи 46'), Райан Шерки, Жереми Доку, Эрлинг Холанд (Омар Мармуш 56'), Матеус Нунес (Энтойн Семеньо 57')
Реал Мадрид: Тибо Куртуа (Андрей Лунин 46'), Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Браим Диас (Килиан Мбаппе 69'), Арда Гюлер (Эдуардо Камавинга 74'), Орельен Чуаэми, Тиаго Питарч Пинар (Manuel Angel 74'), Федерико Вальверде, Трент Александер-Арнольд (Даниэль Карвахаль 83'), Винисиус Жуниор, Дин Хейзен
Жёлтые карточки: Абдукодир Хусанов 45+4' — Килиан Мбаппе 76', Трент Александер-Арнольд 80'
Красная карточка: Бернарду Силва 20' (Манчестер Сити)
По итогам противостояния «Манчестер Сити» прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Реал» завершил свое выступление на турнире.