«Реал» обыграл «Манчестер Сити» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух встреч (0:3 и 2:1) не смог пробиться в четвертьфинал турнира.

На 20-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

В 1-м тайме команды обменялись голами. У «Реала» отличился Винисиус Жуниор на 22-й минуте. «Манчестер Сити» сравнял счет на 41-й минуте благодаря голу Эрлинга Холанна.

Во 2-м тайме на 90+4-й минуте «сливочным» удалось выйти вперед. Второй гол записал на свой счет Винисиус Жуниор.

Результат матча Манчестер Сити Манчестер 1:2 Реал Мадрид Мадрид 0:1 Винисиус Жуниор 22' пен. 1:1 Эрлинг Холанд 41' 1:2 Винисиус Жуниор 90+4' Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Абдукодир Хусанов, Рубен Диаш ( Натан Аке 46' ), Райан Айт Нури, Родриго Эрнандес ( Николас Гонсалес 74' ), Бернарду Силва, Тейьяни Рейндерс ( Марк Гехи 46' ), Райан Шерки, Жереми Доку, Эрлинг Холанд ( Омар Мармуш 56' ), Матеус Нунес ( Энтойн Семеньо 57' ) Реал Мадрид: Тибо Куртуа ( Андрей Лунин 46' ), Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Браим Диас ( Килиан Мбаппе 69' ), Арда Гюлер ( Эдуардо Камавинга 74' ), Орельен Чуаэми, Тиаго Питарч Пинар ( Manuel Angel 74' ), Федерико Вальверде, Трент Александер-Арнольд ( Даниэль Карвахаль 83' ), Винисиус Жуниор, Дин Хейзен Жёлтые карточки: Абдукодир Хусанов 45+4' — Килиан Мбаппе 76', Трент Александер-Арнольд 80' Красная карточка: Бернарду Силва 20' (Манчестер Сити)

Статистика матча 8 Удары в створ 7 8 Удары мимо 6 48 Владение мячом 53 9 Угловые удары 6 2 Офсайды 3 6 Фолы 7

По итогам противостояния «Манчестер Сити» прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Реал» завершил свое выступление на турнире.