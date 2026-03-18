Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о разгромном поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«ЦСКА местами напомнил мне "Спартак" при Станковиче. Челестини довел до такого состояния команду, на матч с "Краснодаром" вышли просто сумасшедшие люди. Понятно, проигрываете, уже разгромный счет, но что стали творить футболисты? Рейс с ума сошел, за пять секунд дважды ударил Пальцева, Мойзес непонятно зачем дергает Кордобу, но в этом виноват больше всего тренер. Позорное поведение, так не должно быть.

Стоит ли увольнять Челестини? Совсем недавно говорили, что это лучший тренер, великолепная команда, претенденты на чемпионство. Но ЦСКА на глазах разрушился психологически. У нас же как обычно, тренер победил — назначаем в сборную, проиграл — увольняем. Это неправильно, конечно, надо дать человеку работать», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

ЦСКА вылетел из Пути РПЛ Кубка России и продолжит борьбу за трофей в Пути регионов.