Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался об игре ЦСКА после зимнего перерыва.

«Наверное, главный тренер может ответить. Я же не работаю с ЦСКА, поэтому ничего не могу сказать. Четыре матча подряд проиграть — наверное, есть какая‑то проблема. Но точно на этот вопрос должен отвечать тренер ЦСКА или руководитель. Очевидно, что команда совсем другая и есть какие‑то проблемы. Думаю, что внутри команды.

Отставка Челестини? Какая отставка? Я думаю, до конца сезона он доработает, а там уже будут принимать решение. Смысл сейчас его менять, что‑то изменится? Может быть, но до конца сезона доработает, а там пусть принимают решение. Думаю, они так и сделают. Посмотрят, что будет, а потом будут делать выводы», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

ЦСКА одержал одну победу в последних пяти матчах после возобновления сезона. «Армейцы» с 36 очками занимают пятое место в РПЛ, а также вылетели из Пути РПЛ Кубка России от «Краснодара».