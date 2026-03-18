Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался об игре ЦСКА после зимнего перерыва.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Наверное, главный тренер может ответить.  Я же не работаю с ЦСКА, поэтому ничего не могу сказать.  Четыре матча подряд проиграть — наверное, есть какая‑то проблема.  Но точно на этот вопрос должен отвечать тренер ЦСКА или руководитель.  Очевидно, что команда совсем другая и есть какие‑то проблемы.  Думаю, что внутри команды.

Отставка Челестини?  Какая отставка?  Я думаю, до конца сезона он доработает, а там уже будут принимать решение.  Смысл сейчас его менять, что‑то изменится?  Может быть, но до конца сезона доработает, а там пусть принимают решение.  Думаю, они так и сделают.  Посмотрят, что будет, а потом будут делать выводы», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

ЦСКА одержал одну победу в последних пяти матчах после возобновления сезона.  «Армейцы» с 36 очками занимают пятое место в РПЛ, а также вылетели из Пути РПЛ Кубка России от «Краснодара».