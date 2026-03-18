Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о матче против «Спартака» (0:1) в Кубке России.

«Главное, что мы достигли своей цели. Понятно, что неприятно проигрывать "Спартаку". У нас был гандикап в три мяча, была определенная стратегия на этот матч, которую мы выполнили. Были моменты, где чуть неправильно сыграли, но главное, что не произошло чудо, которое много ждали. По движению было видно, что не хватает мобильности, долго работали с мячом», — приводит слова Гусева «Матч ТВ».

Первая игра завершилась с результатом 5:2 в пользу «Динамо». В итоге подопечные Ролана Гусева пробились в финал турнира, где сыграют против «Краснодара». «Спартак» же продолжит борьбу за титул через Путь регионов.