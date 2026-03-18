Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу шансов «Спартака» пройти «Динамо» в Кубке России.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

Ранее в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ бело-голубые разгромили подопечных Хуана Карлоса Карседо со счетом 5:2.

«Отыграют ли красно-белые три мяча у "Динамо"? Вообще, "Спартак" атакующая команда. Кубок — очень интересная история, всё может быть. Но будет очень трудно, мягко говоря.

Чудеса бывают, в российском футболе особенно. Сейчас у нас он очень непредсказуемый в хорошем смысле. Главное, чтобы все держали себя в руках», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.