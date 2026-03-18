Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», сообщает COPE.

По данным источника, 33-летний бельгиец повредил приводящую мышцу правого бедра во время предматчевой разминки, однако всё же вышел на поле и провёл первый тайм. В перерыве его заменил Андрей Лунин. Встреча завершилась победой «Реала» со счётом 2:1.

В ближайшее время Куртуа пройдёт медицинское обследование. Есть вероятность, что он пропустит мадридское дерби с «Атлетико», которое состоится 22 марта в рамках 29-го тура Ла Лиги.

В текущем сезоне чемпионата Испании Куртуа провёл все 28 матчей без замен, пропустив 24 мяча.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Клуб набрал 66 очков и отстает от «Барселоны» на четыре балла.