Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своем достижении в 100 набранных очков за «быков» по системе «гол+пас».

Джон Кордоба — нападающий «Краснодара» globallookpress.com

«Честно, я не знал.  Не слежу за достижениями.  Я действительно счастлив.  Хорошо, что получается наслаждаться всем этим.

Всё видит бог, который ничего не оставляет просто так.  Сегодня нам дал заслуженный и честный реванш», — передает слова Кордобы Чемпионат.

Напомним, что форвард отметился голом в ворота ЦСКА (4:0) в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.  «Краснодар» пробился в финал турнира, где сыграет против победителя противостояния между московским «Динамо» и «Спартаком».