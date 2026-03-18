Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своем достижении в 100 набранных очков за «быков» по системе «гол+пас».

«Честно, я не знал. Не слежу за достижениями. Я действительно счастлив. Хорошо, что получается наслаждаться всем этим.

Всё видит бог, который ничего не оставляет просто так. Сегодня нам дал заслуженный и честный реванш», — передает слова Кордобы Чемпионат.

Напомним, что форвард отметился голом в ворота ЦСКА (4:0) в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. «Краснодар» пробился в финал турнира, где сыграет против победителя противостояния между московским «Динамо» и «Спартаком».