Нападающий «Краснодара» Жоау Батчи поделился мнением о своей игре в ответном матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ против ЦСКА (4:0).

Форвард оформил дубль в этом матче, отличившись на 49-й и 67-й минутах.

«Есть такие игры, когда не забиваю. Но рад, что забил два гола с ЦСКА. Если сравнивать эти голы, то второй нравится больше. После этого гола нас сорвало с катушек — мы прибавили в агрессивности. Это добавило уверенности, что надо дожимать соперника», — передает слова Батчи Чемпионат.

«Краснодар» пробился в финал Кубка России Пути РПЛ, где сыграет против победителя противостояния между московским «Динамо» и «Спартаком».