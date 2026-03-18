Защитник «Интера» Алессандро Бастони может продолжить карьеру в «Барселоне» уже ближайшим летом.

По информации La Gazzetta dello Sport, 26-летний футболист сборной Италии получил несколько предложений. Однако приоритетным для него является именно вариант с переходом в каталонский клуб — другие варианты Бастони рассматривать не хочет.

Сообщается, что руководство «Интера» готово отпустить одного из своих ключевых игроков. Сумма возможного трансфера оценивается примерно в 50 млн евро, при этом сделка может включать дополнительные бонусы.

Отмечается, что такие условия в целом устраивают «Барселону», поэтому переход Бастони выглядит вполне реальным в предстоящее трансферное окно.